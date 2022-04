Brincadeira fatal: menino de 12 anos mata irmão com espingarda

Caso ocorreu em Pedro de Toledo, no interior de São Paulo, e é investigado pela Polícia Civil

Dois irmãos, um de 12 e 15 anos, estavam brincando uma espingarda carregada sem saber, em São Paulo. O mais novo apontou a arma para a cabeça do mais velho e disparou, o jovem chegou a ser socorrido mas não resistiu.

A mãe, que não estava em casa no momento, foi informada do ocorrido pela vizinha. A Prefeitura de Pedro de Toledo informou que uma equipe da saúde municipal solicitou uma viatura de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel do Pronto Atendimento.

Os socorristas chegaram à residência, eles encontraram o adolescente caído no chão com perda expressiva de sangue e presença de massa encefálica. Porém ele ainda tinha pulso e sua respiração estava fraca. O adolescente foi encaminhado para o Pronto Atendimento de Pedro de Toledo, mas não resistiu.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso é investigado pela Polícia Civil.

O prefeito da cidade, Eleazar Muniz (DEM), lamentou o ocorrido por meio das suas redes sociais. “Muito triste a notícia do incidente desastroso ocorrido entre dois irmãos, que resultou no falecimento desse adolescente em nossa cidade. Que o amor de Deus possa confortar e abraçar seus familiares e a todos que estão sentindo sua perda. Descanse em paz.”