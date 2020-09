Briga por R$ 150 acaba em morte

PUBLICIDADE

William Cardoso

São Paulo, SP

Um estudante de 18 anos morreu após ser espancado durante uma briga, nesta quinta-feira (3), em Guaianases (zona leste de São Paulo). Segundo o boletim de ocorrência, a discussão teria começado por causa de uma dívida de R$ 150.

No 53º DP (Parque do Carmo), onde o caso foi registrado, policiais militares contaram que foram chamados à rua Labor, por volta das 18h, para atender a ocorrência. No local, encontraram as pessoas xingando e ameaçando uma mulher de 21 anos, que teria sido a responsável pela morte do rapaz.

Segundo as testemunhas, a mulher passou em frente à casa do estudante, que a chamou e cobrou uma dívida de R$ 150 do irmão dela. O rapaz ameaçou e correu atrás da mulher, segundo o boletim de ocorrência. Os dois brigaram no chão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estudante de 18 anos foi levado ao hospital, onde já chegou morto, após uma parada cardiorrespiratória. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

As informações são da FolhaPress