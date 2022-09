Briga generalizada após jogo de futebol termina com torcedora morta a tiros

De acordo com o registro policial, a confusão iniciou após um jogo de futebol, onde torcidas rivais entraram em vias de fato

Cleo Michele Nunes Benites, de 29 anos, foi morta a tiros, na tarde de domingo (26), após uma briga generalizada entre torcidas de dois times de futebol de Corumbá (MS), a 413 km de Campo Grande. O crime aconteceu no bairro Cervejarias, horas após a final da Copa Integração de Futebol Amador.

De acordo com o registro policial, a confusão iniciou após um jogo de futebol na manhã de domingo, onde torcidas rivais entraram em vias de fato. Horas depois, a briga continuo e Cleo foi atingida com um disparo de arma de fogo na região do tórax por um torcedor do time adversário.

A vítima chegou a ser socorrida por familiares e foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito de atirar é conhecido como Gabrielzinho, de 27 anos. Ele teria recebido ajuda de outra pessoa, um homem de 26 anos, para fugir de carro do local. Policiais militares fizeram buscas pelos suspeitos, mas os homens não foram encontrados.

Nas redes sociais, a morte de Cleo teve grande repercussão e chocou a cidade. Amigos e familiares publicaram mensagens pedindo por Justiça e também de solidariedade a família. “Não estou acreditando até agora que vc se foi. Que Deus conforte o coração de toda sua família, uma mulher maravilhosa, incrível, guerreira! Vá em paz”, lamentou.

A Escola Municipal Tilma Fernandes Veiga emitiu uma nota de pesar sobre o caso. “É com pesar que toda a equipe sente muito pela perda da Senhora Cleo, mãe de nossos alunos Clara e Rhavi, deixamos aqui os nossos pêsames e sentimentos a todos os seus familiares, que ela descanse em paz”, diz a nota.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil de Corumbá.