Bolsonaro relembra crises de governos petistas

Faltando cinco dias para as eleições, Bolsonaro cumpre hoje atividades de campanha em Petrolina-PE e Juazeiro-BA

Na segunda-feira (26), dia em que participou da sabatina da Record, Jair Bolsonaro (PL) relembrou, por meio de suas redes sociais, momentos de crise que o Brasil viveu durante os governos petistas de Lula e Dilma.

O candidato à reeleição aparece em 2º lugar nas intenções de votos das pesquisas eleitorais. O político do PT, que lidera as pesquisas, usa da estratégia de ‘voltar aos velhos tempos’ para buscar votos, alegando que, no passado, a vida era melhor.

“Desconfie de quem lhe promete o mundo. Mula hoje fala em picanha para todos, mas quando estava no poder e a bomba da corrupção sistêmica explodiu no colo do povo, gerando a maior crise de nossa história, era isso que ele dizia. Assim é o PT: vende o paraíso e entrega o inferno!”, postou Bolsonaro em seu Twitter junto com um print de matéria da Folha sobre alimentação durante a crise, veículada em 2015.

Bolsonaro também publicou um vídeo onde mostra diversas matérias sobre a alta do preço da carne durante os governo dos petistas.

“Não tivemos pandemia naquela época e nem guerra lá fora. Em 2003, em pleno governo Lula, a carne subiu 25%. 2007, governo Lula, disparada no preço dos alimentos corroe a renda. É o cara que tá prometendo picanha pra todo mundo. Teve pandemia? Teve guerra? O que aconteceu?”, disse o presidente.

