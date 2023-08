Brasileiro morre na Europa e família pede ajuda para translado de corpo

O corpo de Filiphe Soares Braga já foi liberado pelo hospital, mas a família não tem recursos para arcar com os custos do translado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um gastrólogo baiano de 29 anos morreu após sofrer uma parada cardíaca, em Malta, na Europa.

O corpo de Filiphe Soares Braga já foi liberado pelo hospital, mas a família não tem recursos para arcar com os custos do translado.

Os familiares do brasileiro fizeram uma vaquinha virtual e esperam arrecadar R$ 60 mil, valor que cobriria os gastos para trazer o corpo do gastrólogo ao Brasil. O desejo da família é que ele possa ser sepultado em Salvador.

Segundo a família, Filiphe sofreu a parada cardíaca no dia 16 de agosto e morreu quatro dias depois. Ele foi morar em Malta há quatro meses “para tentar uma vida nova e realizar um sonho”, disse Ana Elizabeth, prima dele.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Roma, informou que está à disposição para prestar assistência consular aos familiares do nacional brasileiro.

“Em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, os consulados brasileiros poderão prestar orientações gerais aos familiares e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios realizados pelas autoridades locais. O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família. Não há previsão regulamentar e orçamentária para o pagamento do traslado com recursos públicos”, esclareceu o Ministério.