Brasileira presa com droga na França aguarda julgamento

As autoridades francesas não divulgaram o tipo ou a quantidade de drogas que a brasileira estava transportando em sua bagagem

Vanessa Bispo Martins foi presa no dia 7 de novembro, em flagrante, no Aeroporto Internacional Charles de Gaulle, em Paris, na França, após as autoridades do país encontrarem drogas em sua bagagem. Desde então, a jovem, que é natural do Pará, mas mora em Mato Grosso, permanece detida no país europeu.

As autoridades francesas não divulgaram o tipo ou a quantidade de drogas que a brasileira estava transportando em sua bagagem. Ela está na prisão de Fleury-Mérogis, onde aguarda julgamento.

A família de Vanessa entrou em contato com as autoridades brasileiras, e o Ministério das Relações Exteriores e o Consulado-Geral do Brasil em Paris estão acompanhando o caso.