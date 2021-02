Bolas de lama escura surgem em praia e desaparecem após 24h

PUBLICIDADE

Centenas de bolas de lama escura apareceram na faixa de areia das praias de Peruíbe, no litoral de São Paulo. O fenômeno, que é natural, intrigou moradores. Após cerca de 24 horas, os objetos sumiram do local. De acordo com especialistas, o rápido desaparecimento pode estar ligado à alta da maré.

As estruturas chegaram à faixa de areia devido à ressaca que atinge a região. Posteriormente, a areia cobriu os objetos. A aparição despertou a curiosidade dos moradores locais, mas as estruturas sumiram do local em cerca de 24 horas. lama

O biólogo marinho Eric Comin contou ao G1 que existem duas hipóteses para o desaparecimento das bolas: “nessa dela [maré] subir, ela arrastou tudo de volta para o mar, depositou essa lama de volta. Outra hipótese é que a água tenha desmanchado esses rolos, que se misturaram com a areia”, diz.

Por terem uma densidade muito diferente, é mais provável que os objetos tenham sido arrastados e devolvidos à água.

Comin contou ainda que as bolas podem ter sido causadas pelo desassoreamento dos rios, que faz com que a lama seja levada para a praia. “Isso faz com que esse substrato mais escuro, substrato de manguezal, vá parar no encontro com o mar, ficando depositado em frente à praia”.