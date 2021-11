Boi flagrado em toboágua vira animal de estimação

O boi virou animal de estimação do produtor rural Carlos Miguel que iria encaminhá-lo ao abate. O animal foi batizado de tobogã

No último sábado (6), um boi foi visto descendo em um toboágua de um clube em Nova Granada (SP). Vídeos do animal viralizaram na internet.

O boi virou animal de estimação do produtor rural Carlos Miguel que iria encaminhá-lo ao abate. O animal foi batizado de tobogã.

“Olhei para ver se tinha algum machucado, mas ele está bem. Ele vai ficar aqui por causa do povo. O povo quer saber onde ele está. Está sendo a atração. Todo mundo quer conhecer. Queremos levar ele para o clube”, disso o produtor ao g1.

Resgate

Após cair na água, o animal foi retirado por quatro homens com a ajuda de uma corda. De acordo com um dos proprietários do clube, esta não é a primeira vez que uma boi invade o local.

“O animal estava com um pouco de calor, quis nadar e usar o toboágua, só isso. O animal não morreu, só está mais limpo”, brincou o responsável pelo clube João Luiz.