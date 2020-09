Bilionário realiza sonho de doar toda fortuna

PUBLICIDADE

Charles “Chuck” Feeney, de 89 anos, é um ex-bilionário que realizou o sonho de doar toda a sua fortuna enquanto vivo. Ele é fundador da Duty Free Shoppers, empreendimento criado em 1960 e fonte da fortuna que ele acumulou enquanto vivia de forma simples, como monge.

Chuck e a esposa dele, Helga, assinaram os papéis para dar fim à empresa na segunda-feira (14). O casal doou toda a fortuna e guardou uma quantia para se manter e viver bem. Nas últimas quatro décadas, eles já haviam doado, de forma anônima, cerca de 8 bilhões de dólares para fundações, fundos de caridade e universidades por meio da Atlantic Philanthropies.

De acordo com Chuck, com a atitude ele pretende conferir os resultados da doação enquanto vivo.

Mesmo após acumular bilhões de dólares com o empreendimento, Chuck vivia de forma simples, como um monge. De acordo com a Forbes, o ex-bilionário vive em um apartamento em São Francisco “que tem a austeridade de um dormitório de um universitário.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chuck também é famoso por ter sido o pioneiro do empreendimento filantropo “Giving While Living” e teve a carreira marcada pelas ações de caridade. Através de seu perfil, Chuck influenciou outros bilionários, como Bill Gates e Warren Buffett a lançaram o Giving Pledge em 2010. A campanha pretende convencer os mais ricos do mundo a doarem pelo menos metade de suas fortunas antes de morrer.