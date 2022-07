Bezerra nasce com duas cabeças e assusta moradores em povoado na Bahia

Uma bezerra nasceu com duas cabeças na cidade de Macaúbas, no sudoeste baiano, segundo o vigilante Elidan, o animal morreu nesta quinta, 21

Nessa segunda-feira, 18, uma bezerra nasceu com duas cabeças na cidade de Macaúbas, no sudoeste baiano. Segundo o vigilante Elidan Oliveira Sousa, de 36 anos, o animal morreu nesta quinta-feira, 21.

O caso, que não é raro, mas também não é comum, aconteceu no povoado Tapera do Peixe, na zona rural do município. O nascimento da bezerra, em primeiro momento, assustou a família de Elidan Oliveira Sousa.

A bezerra viveu apenas quatro dias. Nesse período, o vigilante e a filha dele, Élida Sousa, de 12 anos, tiveram pouco contato com o animal, por conta da mãe protetora do animal.

A bezerra não chegou a ser avaliada por veterinários.

‘Da natureza’

Especialistas afirmam que animais com anomalia genética nascem geralmente mortos, ou morrem após o parto, ou com pouco tempo de vida. O biólogo Tiago Freitas explicou que, possivelmente, poderia surgir um segundo bezerro, gêmeos univitelinos.

Segundo Tiago Freitas, a mutação levou a formação dessa segunda cabeça. A anomalia pode ter causado algum tipo de dificuldade para que a bezerra não tenha ficado viva.