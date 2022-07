Bebê se afoga na piscina de casa em Pernambuco

Assim que o acidente aconteceu, os pais tentaram ser ágeis para levaro bebê ao hospital, mas não foi suficiente

Uma tragédia aconteceu em Pernambuco no começo da tarde desta quarta-feira (27). Um bebê de apenas nove meses caiu na piscina de casa, em Paulista, e morreu afogado. Informações preliminares afirmam que a morte foi acidental.

A ocorrência está sendo investigada pela delegacia do bairro. Segundo o delegado João Brito, o bebê costumava brincar próximo à piscina e teria caído na água após rolar no chão com algujns brinquedos. Os pais teriam visto o acidente e tentaram reanimar o filho, e o levaram ao Hospital Nossa Senhora do Ó, que fica no mesmo bairro.

Entretanto, apesar da agilidade, o bebê aspirou muita água, e não conseguiu ser reanimado. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal para seguir com a investigação. Segundo testemunhas, a mãe estaria costurando quando o acidente aconteceu.