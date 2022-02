Bebê que nasceu em calçada na frente de maternidade no AC segue em abrigo

A pequena Vitória, como foi registrada, foi levada da maternidade para o abrigo no dia 28 de janeiro, após decisão da 2ª vara da Infância e Juventude

Uma bebê que nasceu na calçada em frente à Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, no Acre, no dia 25 de janeiro, segue sem informações de parentes próximos.

A equipe social do Educandário Santa Margarida realiza o procedimento em até 30 dias. E, se após esse prazo não for localizado nenhum familiar, um relatório com todas as informações é encaminhado ao judiciário que deve decidir se ela vai ou não para adoção.

A mãe da criança continua internada no Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) desde o dia 28 de janeiro, quando foi transferida da maternidade. A mulher sofre de transtornos mentais. O Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera), órgão auxiliar no MP-AC, acompanha a mãe

A informação foi confirmada nesta quinta-feira (10) pela direção do hospital.

O Ministério Público do Acre informou que está investigando se houve negligência no atendimento à grávida. Em nota, o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento defendeu que haja uma apuração rigorosa do caso.

A Maternidade Bárbara Heliodora abriu uma sindicância e afastou de forma temporária a servidora que recebeu o caso inicialmente.