Bebê nasce com duplo pênis no Egito

PUBLICIDADE

Um bebê nasceu com pênis duplo, no Egito. As informações são do jornal médico International Journal of Surgery Case Reports. De acodo com o relatório divulgado, além de possuir dois órgãos genitais, o recém nascido também tem uma abertura uretral dupla, o que permite que possa urinar por ambos.

O caso veio à tona, após o médico Ahmed Maher Ali, e sua equipe da Unidade de Cirurgia Pediátrica do Hospital Infantil da Universidade de Assiut, em Assiut, Egito, informarem sobre a situação inusitada para toda a comunidade científica.

Segundo Ahmed Maher Ali, não foi possível descobrir com exatidão qual o motivo do bebê ter nascido com pênis duplo, entretanto, é possível, que o caso seja consequência da má formação de um gêmeo no útero da mãe.

“A causa do CDS é desconhecida, muitas teorias tentaram explicar isso, mas a teoria mais aceita é a falha dos gêmeos monocóricos em se separarem completamente”, destacou o médico.