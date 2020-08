Bebê nasce com cordão umbilical de 90 cm enrolado 6 vezes no pescoço

PUBLICIDADE

Um bebê nasceu com o cordão umbilical, de 90 cm, enrolado seis vezes em volta do pescoço. A criança nasceu por meio de um parto normal, em um hospital da província de Hubei, na China. O tamanho do cordão umbilical do recém-nascido é 40 cm maior do que a média.

“Trabalho há 23 anos e essa é a primeira vez que vejo [um bebê nascido assim]”, declarou um obstetra aos veículos locais de imprensa.

Em entrevista, a mãe do bebê contou que todos ficaram surpresos com o ocorrido:

“Todos os médicos se reuniram para olhar o meu bebê e contar quantas vezes o cordão o envolveu”, lembra.

De acordo com os profissionais obstetras que realizaram o parto, o cordão umbilical do bebê media 90 cm, tamanho 40 cm maior do que a média. O nascimento foi considerado um milagre, já que o tamanho do cordão umbilical possibilitou que o parto normal ocorresse sem que a criança fosse estrangulada.