Bebê morre após ser atingido por coice de cavalo

Um bebê de um ano e nove meses morreu após ser atingido por um coice de cavalo. A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a uma unidade de saúde, no entanto, a vítima veio a óbito aproximadamente 30 minutos depois.

O caso ocorreu em uma zona rural de Niquelândia, no norte de Goiás, no fim da manhã de domingo (24). A família relatou que a criança estava brincando próximo ao animal quando foi atingida com um coice, na região do tórax. Após o impacto, o bebê foi arremessado.

Após o acidente, a família da criança seguiu em direção a uma área urbana e acionou o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, demorou cerca de 40 minutos até que os militares encontrassem o grupo no caminho.

Após socorrer a criança, os bombeiros a encaminharam ao Hospital Municipal Santa Efigênia e notaram que o paciente tinha sinais vitais, mas que estavam fracos. Após chegar na unidade, a criança precisou ser intubada e veio a óbito 30 minutos depois.