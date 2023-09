Bebê morre afogado após cair em piscina em GO

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu enquanto a mãe da criança estava ocupada estendendo roupas

Um bebê de apenas 1 ano perdeu a vida após se afogar em uma piscina. O caso aconteceu em Rio Verde, no sudoeste do estado.

O trágico episódio teve lugar na tarde da última terça-feira (19). Após o bebê se afogar na piscina, a mãe, desesperada, solicitou auxílio. Por uma feliz coincidência, uma viatura da Polícia Civil estava passando na rua com dois agentes no momento e prontamente prestaram socorro ao bebê em perigo.

Os policiais rapidamente o levaram até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Rio Verde, e durante o trajeto, um dos agentes realizou manobras de reanimação em uma tentativa desesperada de salvar a vida do bebê.

Conforme relato do Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate foi chamada para a ocorrência, mas ao chegarem à residência, descobriram que a família já havia se dirigido à UPA. Lá, uma equipe médica mobilizou todos os esforços para realizar manobras de reanimação cardiopulmonar na esperança de reverter a situação crítica do bebê. Infelizmente, apesar dos esforços hercúleos, o pequeno não resistiu.

O subtenente dos Bombeiros ainda esclareceu que a piscina de plástico onde ocorreu o afogamento estava parcialmente preenchida com água no momento do incidente.