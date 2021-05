Bebê intubada com 80% dos pulmões comprometidos morre com Covid-19

Em 10 de maio, a criança foi internada e, posteriormente, passou a depender de doações de sangue para tratar de uma anemia profunda

Uma bebê de 5 meses foi internada após ficar com 80% do pulmão comprometido, em decorrência de complicações geradas pela Covid-19. Nessa quinta-feira (27), um dia antes de completar 6 meses de vida, Sarah Vitória Domingues veio a óbito. Ela havia sido transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Santos-SP, em 15 de maio. As informações são do Portal G1.

Em 10 de maio, Sarah e a mãe, Sameque Vitória Gois, de 22 anos, foram diagnosticadas com a Covid-19. Nesse mesmo dia, a criança foi internada e, posteriormente, passou a depender de doações de sangue para tratar de uma anemia profunda. Na época, a família pediu por ajuda nas redes sociais, e Sarah chegou a apresentar uma melhora, no entanto, a mãe relatou que a filha estava sofrendo muito nos últimos dias, após uma piora súbita do estado de saúde.

A menina chegou a passar por um procedimento cirúrgico de emergência para drenar o ar que que havia vasado dos pulmões para dentro do tórax, gerando uma complicação chamada de pneumotórax.

Às 4h30 dessa quinta-feira (27), Sarah sofreu uma parada cardíaca e veio a óbito. A bebê será sepultada em um cemitério de Santos, nesta sexta-feira, às 9h.

Após o falecimento da filha, Sameque fez um apelo para que mães e pais fiquem em casa com seus bebês, pois eles não estão imunes de serem infectados pelo vírus. Ela relatou que, durante a internação da filha, viu pessoas aglomerando em regiões próximas ao hospital e isso a deixava muito abalada.