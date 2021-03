Bebê engasgada é socorrida por policial militar

Nilcássio, do 21º Batalhão, realizava um patrulhamento nas proximidades, quando recebeu um pedido de socorro

Uma bebê foi socorrida por um policial militar após se engasgar, na noite dessa terça-feira (2). A criança, que é filha de uma outra policial, voltou a respirar e foi encaminhada para um hospital.

O caso ocorreu no Bairro Maraponga, em Fortaleza-CE. De acordo com a Polícia Militar, o soldado Nilcássio, do 21º Batalhão, realizava um patrulhamento nas proximidades, quando recebeu um pedido de socorro no rádio do carro. Ao chegar no local, a criança engasgada recebeu os primeiros socorros do militar.

Nilcássio aplicou a manobra de Heimlich até a bebê voltar a respirar. Em seguida, a mãe da criança, que também é militar, e o agente que realizou o socorro encaminharam a menina ao Hospital da Criança, no Bairro Montese.

O policial militar que atendeu a ocorrência se mostrou muito feliz por contribuir para o salvamento da vítima. A bebê passa bem.

Foto: Reprodução