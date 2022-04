Bebê é levado para hospital com vários ferimentos e sinais de tortura, diz Conselho Tutelar

Nessa quarta-feira, em uma UBS de Goianira, um bebê de 1 ano e 2 meses deu entrada com vários ferimentos pelo corpo e sinais de tortura

Na manhã dessa quarta-feira, 28, em uma Unidade Básica de Saúde de Goianira, Goiás, um bebê de 1 ano e 2 meses deu entrada com vários ferimentos pelo corpo, traumatismo craniano e sinais de tortura. A mulher ao ser atendida, contou que o menino caiu de uma escada, mas o médico desconfiou que muitas lesões não eram recentes.

Por conta da gravidade do caso, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O conselheiro que atendeu o caso, Francisco de Assis Magalhães, conta que o médico que atendeu o menino acionou o conselho porque viu que muitas lesões não eram recentes. Ao ver as marcas na criança, a equipe acionou a Polícia Militar e o caso foi registrado na delegacia da cidade.

“O médico já foi legista do IML. Ela fala que a criança caiu de uma escada, mas o médico viu que as lesões não eram só da queda. Disse que eram marca de cintos, fivelas e várias escoriações pelo corpo. Supostamente agressões e até tortura”, disse o conselheiro.

Ainda de acordo com o conselheiro, a tia alegou que os pais do menino moram no Maranhão. Os conselheiros tentaram contato com eles, mas até a tarde desta quinta-feira, ainda não conseguiram respostas.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, a criança tinha lesões antigas, mas não foi possível realizar a prisão da tia por maus-tratos, já que não havia elementos suficientes para prisão em flagrante.

A tia do menino prestou depoimento a polícia, sendo liberada. Contudo, ela e os pais do menino estão sendo investigados.