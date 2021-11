Bebê é levado morto para UPA; polícia investiga o caso

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o bebê já chegou em óbito à UPA e a equipe médica que estava de plantão acionou o IML

Na manhã de quarta-feira (17), um bebê oito meses foi levado já sem vida para a UPA do Jacintinho, em Maceió. A Polícia Civil investiga a causa da morte.

Uma equipe de plantão da Delegacia de Homicídios da Capital foi à unidade de saúde para fazer os primeiros levantamentos. Somente o laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) vai determinar se a morte foi por causa natural ou por violência.

Se o motivo for causa natural, o caso fica com a delegacia de bairro, mas se for constatada violência, a Delegacia de Homicídios assume a investigação.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o bebê já chegou em óbito à UPA e a equipe médica que estava de plantão acionou o IML.

Informações preliminares dizem que o bebê era asmático e foi levado à unidade de saúde após passar mal em casa.