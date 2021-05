Bebê é internada após tomar mamadeira com soda cáustica

No hospital, a criança passou por uma endoscopia infantil, que constatou a ingestão de 50 ml da mamadeira com soda cáustica e bicarbonato

Na última quarta-feira (5), uma bebê de 3 meses deu entrada no hospital com suspeita de intoxicação por soda cáustica. De acordo com a Polícia Civil, o produto foi colocado em uma mamadeira pela avó da criança, que alega ter feito isso por engano.

O caso aconteceu em Patos de Minas e a Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso.

Em entrevista à NTV/Patos, a mãe da bebê disse que deixou a criança estava sendo cuidada pela avó, sogra dela. Ela relatou também que uma lata com a mistura do leite da menina foi entregue à familiar.

Quando voltou para casa, a mãe encontrou a filha chorando e sua sogra informou que ela não quis tomar a mamadeira. “Ao pegar minha filha ela estava chorosa e remoendo a barriguinha. Pensei que poderia ser cólica”, disse.

A mãe contou que percebeu que algo estava errado quando recebeu de volta a lata que entregou para a sogra. “No que minha sogra devolveu [a lata], reparei o erro, pois não era a mesma que tinha dado para ela”, contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Coloquei a lata [do leite] no armário e ela ficou perto de uma que tem bicarbonato e soda que minha sogra usa para limpar o banheiro. Ela pegou por engano pensando que era do leite, pois estavam próximas umas da outras”, disse a mãe na entrevista.

No hospital, a criança passou por uma endoscopia infantil, que constatou a ingestão de 50 ml da mamadeira com soda cáustica e bicarbonato.

“Não sei o que aconteceu. Foi um distúrbio, pois as latas estavam perto”, disse a avó da menina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a nota da Polícia Civil de Minas Gerais sobre o ocorrido

“A Polícia Civil de Minas Gerais recebeu do Conselho Tutelar de Patos de Minas a informação de que uma criança de três meses teria sido atendida, na quarta-feira (5/5), no Hospital Regional com suspeita de intoxicação por soda cáustica, após ter ingerido líquido em uma mamadeira. Na quinta-feira (6/5), a criança foi transferida para a cidade de Belo Horizonte. A PCMG instaurou um Inquérito Policial para apurar os fatos. Os familiares da criança serão ouvidos nos próximos dias. As investigações seguem em andamento a cargo da Delegacia de Crimes Contra a Pessoa”.