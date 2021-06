Bebê é internada após engolir pedras de crack

Após o ocorrido, os pais foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil, mas foram liberados por falta de provas

Uma bebê de sete meses foi internada em um hospital, após engolir duas pedras de crack. Os entorpecentes seriam do pai, de 20 anos, que foi encaminhado para a delegacia. O caso ocorreu em Divinópolis-MG.

Segundo a Polícia Militar, a criança achou a droga no chão e ingeriu os entorpecentes, na segunda-feira (21). Em seguida, a bebê foi encaminhada ao Hospital João de Deus, localizado em Divinópolis. A assessoria do hospital informou que a família não autorizou passar informações sobre o estado de saúde do bebê.

Após o ocorrido, os pais foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil, mas foram liberados por falta de provas. Em seu depoimento, o homem disse que era usuário, mas que a criança havia ingerido apenas resquícios das pedras.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “instaurou inquérito para investigar possível prática do crime de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo, previsto no art. 132 do Código Penal. Os pais da criança foram ouvidos nessa segunda-feira (21/6), e o prontuário de atendimento da criança requisitado à unidade de saúde. Os fatos seguem em apuração na Delegacia Regional de Polícia Civil em Divinópolis”.