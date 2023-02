Bebê é encontrado abandonado embaixo de árvore

O recém-nascido foi encontrado por pessoas que moram próximo ao local

Um bebê foi abandonado embaixo de uma árvore no bairro do Araxá, na zona norte de Campina Grande, Agreste da Paraíba, na tarde desta segunda-feira (13). O recém-nascido foi encontrado por pessoas que moram próximo ao local onde a criança foi deixada, que acionaram a Polícia Militar.

Segundo a polícia, equipes policiais estariam fazendo rondas na área e foram acionadas por moradores do Araxá. Eles teriam visto algumas pessoas em um veículo passando pelo bairro, e, num determinado ponto, deixaram o bebê embaixo de uma árvore. Aparentemente, a criança estava bem cuidada.

Os policiais acionaram o Conselho Tutelar, que encaminhou a criança para um abrigo, para garantir a segurança e proteção do bebê. Segundo o Conselho Tutelar, a criança está alimentada e bem nutrida.

A Polícia Civil investiga o caso como abandono de incapaz. De acordo com a corporação, não há informações sobre modelo do carro envolvido ou identificação das pessoas que estavam no veículo. Diligências estão sendo realizadas para localizar os responsáveis.