Bebê é agredida e morta pela própria mãe em GO

Uma mãe foi detida sob suspeita de participação no assassinato de uma bebê, o crime ocorreu em Anápolis, localizada a 55 km de Goiânia. A mulher foi capturada na cidade de Januária, em Minas Gerais.

A prisão ocorreu na quinta-feira (14). De acordo com informações da polícia, no dia 13 de fevereiro, a criança foi levada para a UPA Pediátrica do Bairro Maracanã com uma grave lesão cerebral. O nome da mãe não foi divulgado até o momento.

Inicialmente, a mulher tentou atribuir a agressão ao padrasto da criança. Contudo, posteriormente, durante os interrogatórios policiais, surgiram contradições em suas declarações.