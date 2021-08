Bebê de sete meses foi espancado e estuprado no Recife

Um bebê, de sete meses, deu entrada no Hospital da Restauração (HR), no Recife, com diversas lesões pelo corpo, como lábios, barriga, cabeça e tórax. A menina estava em casa com um amigo de infância de sua mãe, enquanto a mulher trabalhava. O caso é investigado pela Polícia Civil. De acordo com o Conselho Tutelar, o bebê apresenta sinais de estupro. Quando o hospital percebeu o indício de abuso, o conselho tutelar foi acionado. Logo após, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) também foram notificadas. Segundo a polícia, o homem que estava com a criança informou para a mãe que as lesões eram devidas e uma queda da cama. “Durante o período que se ausentava da residência, a vítima ficava sob os cuidados de um indivíduo, parcialmente qualificado na ocorrência, que informou que a bebê caiu da cama. A investigação foi iniciada e segue até completa elucidação do fato”, disse a nota. O hospital informou que a criança foi estabilizada e transferida para o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip). Em seguida, a bebê foi transferida para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz e segue internada e em acompanhamento pela equipe multiprofissional. O quadro de saúde é estável.