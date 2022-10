Bebê de seis meses morre após ser arremessado a 25 metros de distância durante vendaval

De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, a criança estava dormindo em uma rede quando o vendaval começou e, com a força do vento, o telhado foi arremessado junto com a estrutura onde estava amarrada a rede em que o bebê estava

Um bebê de seis meses morreu após ser arremessado junto com o telhado de uma casa durante um forte vendaval que caiu na tarde desta quinta-feira(6) em Rio Branco. O acidente ocorreu no Ramal Novo Horizonte, no bairro Vila Acre. Com a força do vento, o bebê foi arremessado a uma distância de aproximadamente 20 a 25 metros da casa, conforma a Defesa Civil.

O bebê ainda chegou a ser socorrido por vizinhos, que ainda tentaram levá-lo até o hospital, mas ele teve traumatismo craniano e morreu antes de chegar na unidade de saúde. A casa da família, que era de alvenaria, ficou completamente destruída após o acidente. No imóvel, moravam quatro pessoas, sendo os pais, o bebê que morreu, e a irmã de dois anos. A mãe, o pai e a irmã tiveram ferimentos leves e passam bem. A Defesa Civil divulgou uma parcial de 32 ocorrências em decorrência do vendaval: 16 cortes de árvores; 11 desabamentos ou desmoronamentos; uma vistoria técnica operacional e quatro vistorias técnicas em árvores.