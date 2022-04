Bebê de cinco meses morre após carro capotar em Cajueiro, AL

Na madrugada dessa segunda-feira, uma bebê de cinco meses morreu após o capotamento de um carro na rodovia AL-210, no Povoado Dois Galhos

De acordo com militares do Batalhão de Polícia Rodoviário, o veículo Corsa seguia na rodovia a partir de Atalaia, quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou.

Com o impacto, a bebê de cinco meses morreu no local. O condutor e uma mulher também estavam no veículo, mas não há informações se mais alguém ficou ferido.