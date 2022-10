Bebê de 8 meses morre após ser encontrado desacordado em creche

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso

Um bebê de 8 meses morreu em Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí, na manhã de segunda-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários do município, o menino estava dentro de uma casa onde funcionava uma creche domiciliar e foi encontrado desacordo pela responsável do local.

De acordo com o bombeiro Alex de Lima, porta-voz da corporação, a mulher pediu ajuda ao grupamento e foi orientada a iniciar manobras para tentar ressuscitar o bebê. Ela relatou ainda, no entanto, que o menino não tinha batimento cardíaco.

“Ela foi a um cômodo da residência, tinha colocado as crianças para dormirem na caminha. Quando retornou viu que ele não se mexia mais e estava bastante estranho. Ela mexeu e encostou nele e ele não se mexia. Aí, no ato ligou para a nossa guarnição”, disse.

Duas equipes foram acionadas e levaram cerca de dois minutos para chegar ao local. O helicóptero Arcanjo-03, que é uma estrutura avançada de resgate, também foi mobilizado para o resgate, mas a criança não respondeu aos estímulos.

Segundo Lima, as Polícias Civil e Científica foram acionadas para iniciarem as investigações.