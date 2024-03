Bebê de 7 meses é abandonado pelos pais em um matagal em AL

A criança foi encaminhada para os cuidados do Conselho Tutelar

Em Palmeira dos Índios, no interior de Alagoas, na noite desta segunda-feira (4), um bebê de apenas 7 meses foi encontrado abandonado em um matagal, enquanto seus pais foram encontrados pela Polícia Militar nas proximidades, apresentando sinais visíveis de embriaguez. Após o ocorrido, o casal foi levado para a Delegacia de Arapiraca, onde foram ouvidos e liberados em seguida.

A criança, do sexo masculino, foi encontrado por moradores da região, que imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde o médico de plantão identificou lesões no tórax e nas costas da criança, indicando possível maus-tratos.

Enquanto os esforços eram feitos para garantir a saúde e segurança do bebê, a polícia localizou o pai em sua residência, enquanto a mãe foi encontrada em um bairro próximo. Tanto os militares quanto a equipe da UPA prontamente acionaram o Conselho Tutelar, que tomou as providências necessárias, incluindo seu encaminhamento para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).