Bebê de 6 meses sofre agressões pela própia mãe

Conforme informações da Polícia Civil, o casal assinou um termo circunstanciado (TC) por maus-tratos e foi posteriormente liberado

Um casal, composto por uma mulher de 20 anos e um homem de 41 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre, localizada no Sul do Espírito Santo, após surgirem suspeitas de agressões contra sua própria filha, um bebê de apenas seis meses. Os eventos ocorreram na madrugada do último domingo (6), levando a criança a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Militar recebeu um chamado para apoiar uma conselheira tutelar envolvida em um caso de possível violência infantil no bairro Vala, situado no município de São José do Calçado, também na região Sul do Espírito Santo.

Segundo relatos das autoridades, a conselheira, presente no hospital, comunicou aos policiais que havia sido acionada pela própria equipe do hospital após uma denúncia de agressão a uma criança de colo através de estrangulamento.

Ao responder ao chamado do hospital, a conselheira encontrou a suspeita da denúncia segurando uma criança de colo com evidentes marcas de agressão pelo corpo. Diante dessa situação, a profissional tomou a iniciativa de retirar a criança dos braços da mãe e encaminhá-la para atendimento médico imediato.

Conforme informações da polícia, durante o trajeto para o hospital, a mãe alegou à conselheira que as agressões contra o bebê tinham sido infligidas pelo companheiro. No entanto, após investigações conduzidas no hospital, constatou-se que a responsável pelas agressões era, na verdade, a própria mulher e não o seu parceiro.

Uma parente da criança, que está acompanhando-a no hospital junto à avó materna, informou que a menina está apresentando uma recuperação satisfatória.