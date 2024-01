Bebê de 2 meses morre após ser deixado sozinho com irmã de 2 anos

A mãe teria saído com o pai e o padrasto do bebê para consumir bebidas alcoólicas

Um bebê de apenas 2 meses de idade faleceu após ser deixado sozinho em casa, sob os cuidados de sua irmã de 2 anos, enquanto a mãe, o pai e o padrasto saíam para consumir bebidas alcoólicas. O incidente ocorreu em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, resultando na prisão da mãe por abandono de incapaz, de acordo com a Polícia Civil (PC).

A investigação está a cargo da delegada Thaynara Andrade, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Aparecida. As autoridades foram acionadas quando o bebê foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Residencial Brasicon no último domingo (14). A delegada relatou que a criança chegou à unidade ainda com sinais vitais, porém com o corpo já rígido, frio, azulado e apresentando sangramento no nariz.

Após a morte do bebê, mãe, pai e padrasto foram conduzidos à delegacia. A mãe relatou à polícia que deixou o bebê e a irmã de 2 anos dormindo em casa e saiu para consumir bebidas alcoólicas. Inicialmente, alegou que ao retornar, percebeu que a criança estava fria e a cobriu com um cobertor, mas, posteriormente, admitiu que, após algumas horas, ao voltar, notou que o bebê continuava gelado, mesmo sob o cobertor.

De acordo com o relato da mãe, ao acender a luz, observou sangramento no nariz e na boca da criança, momento em que buscou ajuda dos vizinhos e a levou à UPA. A delegada Andrade informou que a equipe médica que atendeu o bebê na UPA será interrogada para esclarecer as circunstâncias em que a criança chegou à unidade. Além disso, aguarda o laudo do exame cadavérico para determinar a causa da morte e verificar se houve alguma lesão que poderia ter ocasionado o óbito.

O pai e o padrasto foram ouvidos pela polícia e liberados, enquanto somente a mãe permanece detida, enfrentando acusações de abandono de incapaz. A delegada ressaltou a necessidade de ouvir mais testemunhas mencionadas pelos envolvidos e aguardar o laudo oficial da morte do bebê para esclarecer completamente os eventos que levaram a essa situação.