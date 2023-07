Bebê de 18 meses morre após ser esquecida dentro de carro por oito horas

Os pais da criança foram presos após as autoridades constatarem o uso de drogas e álcool por parte do casal

Uma bebê de 18 meses ter sido esquecida dentro do carro e consequentemente falecido. O incidente ocorreu no dia 4 de julho, na Flórida, Estados Unidos.

Segundo informações fornecidas pela polícia, Joel Rondon e sua esposa Jazmine compareceram a uma festa levando consigo seus filhos de 6 anos, 8 anos e a bebê de 18 meses. Após a celebração, por volta das 2h da madrugada, a família retornou para casa.

No entanto, por um terrível descuido, a bebê foi deixada dentro do veículo por cerca de oito horas. Foi somente às 11h, quando Joel estava se preparando para ir trabalhar, que ele descobriu a trágica situação e encontrou sua filha dentro do carro. O casal imediatamente levou a criança ao médico, mas infelizmente já era tarde demais, e a bebê já havia falecido.

Diante dessa terrível ocorrência, os pais foram submetidos a testes para determinar a presença de álcool ou drogas em seus organismos. Os resultados revelaram que Jazmine havia consumido álcool e maconha, enquanto Joel Rondon testou positivo para álcool, maconha e metanfetamina. Ambos os pais estão enfrentando acusações de homicídio culposo pelas autoridades competentes.