Bebê de 1 ano morre afogada em tambor de água no PI

A PM não soube informar sobre as circunstâncias do afogamento

Uma bebê de 1 ano de idade morreu vítima de um afogamento em um tambor de água no povoado Boa Vista, Zona Rural do município de Bom Princípio do Piauí, Norte do estado. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (26).

O Grupamento da Polícia Militar (GPM) de Bom Princípio do Piauí relatou que uma mulher moradora da região comunicou os policiais sobre o afogamento. A PM não soube informar sobre as circunstâncias do afogamento.

O corpo da bebê foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML). A perícia criminal foi acionada para os procedimentos cabíveis.