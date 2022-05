Batida entre carros deixa 4 pessoas mortas e 5 gravemente feridas em Minas Gerais

Na noite deste domingo, 22, quatro pessoas morreram após uma batida entre dois carros na BR-459, entre Caldas e Poços de Caldas, MG

Na noite deste domingo, 22, quatro pessoas morreram após uma batida entre dois carros na BR-459, entre Caldas e Poços de Caldas, Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente na altura do km 21,5. Outras cinco pessoas ficaram gravemente feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um veículo Astra, que seguia de Santa Rita de Caldas para Poços de Caldas, bateu de frente com o Fiat Linea, que estava realizando uma ultrapassagem em local proibido.

O Corpo de Bombeiros informou que havia três ocupantes no carro Fiat Linea. O motorista e um dos passageiros foram socorridos e encaminhados para o hospital em estado grave. Já o passageiro que estava no banco traseiro morreu no local do acidente.

No Astra havia seis ocupantes, todos da mesma família. O motorista, uma mulher e uma criança de 10 anos morreram no local da batida. Eles estavam nos bancos da frente do carro. Já os três passageiros do banco traseiro, um casal e o filho deles de 9 anos, foram encaminhados para o hospital em estado grave.

Segundo os bombeiros, o carro apresentava vazamento de combustível, causando risco de incêndio no local.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a pista permaneceu totalmente interditada até às 1h50, desta segunda-feira, 23.

Os bombeiros informaram que o Samu, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar auxiliaram nos primeiros-socorros. Os corpos foram encaminhados ao IML de Poços de Caldas. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa desta mesma cidade.

Como estão as vítimas sobreviventes

A assessoria do hospital informou na manhã desta segunda-feira, 23, o estado de saúde dos feridos.

Dos ocupantes do carro Linea, um jovem de 24 anos está no setor de urgência e o outro homem já foi encaminhado para um quarto do hospital.

Entre os feridos do carro Astra, o homem de 28 anos está no setor de urgência. A mulher, 32 anos, também está na urgência, mas, de acordo com o hospital, o estado de saúde dela é muito grave. Já o filho do casal, de 9 anos, está internado na CTI Neonatal.