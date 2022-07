Bandidos explodem agência bancária e fazem reféns no Pará

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, os reféns foram liberados após a fuga dos bandidos e ninguém ficou ferido

Nicola Pamplona

Criminosos atacaram uma agência bancária em Ipixuna do Pará, a cerca de 250 quilômetros de Belém, na madrugada deste sábado (30). Na ação, explodiram a agência e fizeram reféns. Houve troca de tiros com a polícia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, os reféns foram liberados após a fuga dos bandidos e ninguém ficou ferido. Nas redes sociais, moradores relataram momentos de pânico durante a ação.

De acordo com o governador Helder Barbalho (MDB), os carros usados na ação já foram encontrados pela polícia. “As diligências seguem em toda a região para que possamos, o mais breve possível, elucidar este caso”, escreveu em uma rede social.

A Secretaria de Segurança Pública diz que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estão no município e realizam buscas na região para identificar e localizar os envolvidos. Agentes da Polícia Científica do Estado realizam a perícia no local.

O governo do Pará diz que o estado não registrava uma ação desse tipo, que é conhecida como novo cangaço, desde dezembro de 2020.

Em junho, outro grupo armado fez ação semelhante em Itajubá (MG), a cerca de 450 quilômetros de Belo Horizonte, deixando pelo menos quatro policiais e um estudante feridos em troca de tiros na ação. Os assaltantes cercaram a sede do Batalhão da PM e atiraram contra os policiais.

Outros casos

Ações desse tipo acontecem com frequência desde 2018, são realizadas por quadrilhas especializadas e fazem parte do chamado novo cangaço. São invasões de cidades de pequeno e médio porte por criminosos fortemente armados, em grupos de 15 a 30 homens, que chegam durante a noite ou madrugada em comboios de veículos potentes.

Em abril deste ano, uma tentativa de assalto a uma empresa de transporte de valores levou pânico à cidade de Guarapuava, no interior do Paraná. Três pessoas ficaram feridas, nada foi roubado e os bandidos fugiram. Cerca de 30 criminosos fortemente armados usaram ao menos oito carros, entre os quais alguns blindados, para tentar acessar o caixa da empresa de transporte de valores Proforte.

Em agosto de 2021, criminosos fortemente armados invadiram Araçatuba, a 521 km de São Paulo, espalhando terror na cidade de quase 200 mil habitantes. O grupo explodiu e roubou duas agências bancárias, fez moradores reféns, disparou bombas e ateou fogo em veículos durante a fuga. Dois moradores da cidade e um criminoso morreram.

Em Criciúma (SC), um assalto ao Banco do Brasil com ao menos 30 criminosos, dez automóveis e armamento de calibre exclusivo das Forças Armadas, foi considerado o maior do tipo na história do estado em dezembro de 2020.