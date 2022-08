Bandidos arrombam colégio no sul da Bahia

Criminosos levaram pacotes de leite em pó e biscoitos que faziam parte da merenda escolar dos estudantes

Bandidos furtam um colégio na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, o crime ocorreu na segunda-feira (1º), na Escola Municipal Pequeno Príncipe, que fica no bairro Conquista.

De acordo com a direção da unidade, o furto foi notado pela gestora do colégio, que chegou para trabalhar na manhã da última terça-feira (2) e percebeu os sinais de arrombamento.

O caso foi registrado na Polícia Civil da cidade, mas até o momento nenhum suspeito foi encontrado.

A Secretaria da Educação de Ilhéus informou que o material furtado foi reposto e o crime não comprometeu a merenda dos estudantes.

Material de furto recuperado



Ainda na região sul da Bahia, a polícia recuperou, na terça-feira (2), um material que havia sido furtado na obra do Colégio Félix Mendonça, em Itabuna. O crime aconteceu em 26 de julho, quando dois homens entraram no almoxarifado e furtaram materiais de construção [veja vídeo acima]

De acordo com o delegado Francisco Cicerelli, responsável pelo caso, os homens já foram identificados, com o auxílio das imagens da câmera do local.

Os suspeitos serão ouvidos e vão responder pelo crime de furto qualificado. Caso sejam condenados, eles podem ser penalizados em até oito anos de reclusão.