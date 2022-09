Baleia-jubarte de 7 metros é encontrada morta em SC

Considerada uma ação de alta complexidade, segundo o Projeto de Monitoramento de Praias, a retirada do animal foi transferida para domingo (11)

Uma baleia-jubarte de cerca de 7 metros de comprimento foi encontrada morta em São Francisco do Sul, no Norte catarinense, no sábado (10). Considerada uma ação de alta complexidade, segundo o Projeto de Monitoramento de Praias, a retirada do animal foi transferida para domingo (11).

O animal foi visto inicialmente por moradores na Praia Grande. Em seguida, testemunhas avisaram que a carcaça havia se deslocado para a Prainha, no mesmo município. Lá ela foi avaliada por especialistas do projeto, que passaram a monitorar o deslocamento da baleia.

Os profissionais decidiram que a retirada do animal, que estava em estado avançado de decomposição, deveria ser adiada para domingo por causa da necessidade do uso de retroescavadeira e caminhão para deslocar a carcaça, que será enterrada em local adequado. A praia é considerada turística e possui faixa de areia estreita.