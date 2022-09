Baleia jubarte aparece no mar da Praia de Icaraí, no Ceará

A baleia foi flagrada por um homem que mergulhava no local com amigos neste domingo (18)

Uma baleia da espécie jubarte foi flagrada por mergulhadores na costa da Praia de Icaraí, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O animal apareceu neste domingo (18) quando o homem mergulhava com amigos no local.

Segundo Andressa Fraga, bióloga e técnica de resgate do programa de mamíferos marinhos da Aquasis, a baleia estava com um filhote. Ela disse ainda que a costa cearense faz parte da rota de migração desses animais, que costumam estar presentes no litoral do Brasil entre os meses de julho e novembro.

Fraga também explicou que as baleias jubartes são animais migratórios e que, de maneira geral, passam o verão e o outono em águas mais frias, na região Antártica.

“Durante o inverno e a primavera, ocupam águas mais quentes (tropicais ou subtrpicais) na costa brasileira, onde atividades reprodutivas acontecem, incluindo o nascimento e amamentação dos filhotes”, contou.



Cuidados com o animal



A baleia jubarte, ainda segundo Fraga, não apresenta risco para banhistas e/ou embarcações, desde que não se aproximem dos animais.

“Por serem animais grandes e pesados, ao observá-los é importante manter uma distância segura e que não interfira no deslocamento deles.”