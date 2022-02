Avó e neta são encontradas mortas dentro de casa em Jataí

Os corpos foram encontrados pelo filho da mulher. O suspeito era irmão de criação da idosa e morreu em confronto com a Polícia Militar

Nesta terça-feira, 15, em Jataí, Goiás, uma idosa de 60 anos e sua neta de 9 foram encontradas mortaas dentro de casa. Os corpos das vítimas foram encontrados pelo filho da mulher, tio da criança. O suspeito do crime era irmão de criação da idosa e morreu em confronto com a Polícia Militar.

Tanto Maria Rosário Nogueira Soares quanto a neta Isabella Ribeiro de Moraes, tinham marcas de cortes por arma branca pelo corpo. A perícia irá determinar o que foi utilizado para matar as duas.

Desconfiado do sumiço da mãe, o filho de Maria foi até a casa dela. Quando chegou, encontrou as portas da residência trancadas e arrombou a entrada dos fundos. Ele achou a mãe caída no chão da cozinha, já a sobrinha estava em outro cômodo.

O estado dos corpos das vítimas indica que o crime tenha acontecido no final de semana.

A partir das investigações, a polícia identificou que o suspeito do crime era Jurair Nogueira, 48, irmão de criação de Maria,

A Polícia Civil ainda não possui informações sobre o motivo do assassinato da avó e da neta. No entanto, testemunhas já estão sendo ouvidas.

Durante a madrugada desta quarta-feira, 16, policiais militares foram informados de que o suspeito estava em Doverlândia, cerca de 180km de Jataí.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No local onde Jurair estava escondido, houve troca de tiros. O suspeito foi baleado e encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

Com ele foi apreendido um revólver.