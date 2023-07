Avião tem problema no motor e precisa fazer pouso de emergência em Vitória

Os passageiros já foram realocados em outra aeronave da companhia, e têm previsão de chegada em João Pessoa às 15h15

Um avião da companhia Gol, que saiu do Rio de Janeiro-RJ com destino a João Pessoa-PB, apresentou problema em um dos motores, que parou de funcionar, e precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. A aeronave é um Boeing 737-800, que fazia o voo G3 1715.

De acordo com o sistema do FlightRadar, que disponibiliza a visualização em tempo real de aviões no mundo todo, o problema aconteceu quando a aeronave estava perto da cidade de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, a cerca de 1.275 quilômetros do destino final.

Assim que o avião apresentou o problema no motor, foi preciso procurar o aeroporto mais próximo e com estrutura para receber um Boeing, que era o de Vitória. De acordo com a companhia aérea, o pouso foi feito com segurança.

A Gol criou uma operação para acomodação dos clientes em aeronave que segue do Aeroporto de Viracopos, em Campinas-SP, para a capital capixaba, para então assumir o novo voo G3 9920, que já decolou e tem chegada prevista para 15h15.