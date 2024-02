Avião cai sobre residências nos EUA

Antes da queda, o piloto do avião havia emitido um pedido de socorro pelo rádio

Um avião de pequeno porte se acidentou sobre residências em um parque de trailers na Flórida, nos Estados Unidos, na noite da última quinta-feira (1º).

As equipes de bombeiros da cidade de Clearwater compartilharam imagens que mostravam chamas e fumaça no local do acidente. Uma pessoa que estava no solo sofreu ferimentos leves e optou por não receber tratamento, conforme relatou Scott Ehlers, chefe dos bombeiros de Clearwater, durante uma coletiva de imprensa. Ele afirmou que “várias pessoas morreram”, embora o número exato de vítimas não tenha sido divulgado.

Antes da queda, o piloto do avião havia emitido um pedido de socorro pelo rádio, informou um noticiário de TV dos Estados Unidos, citando o chefe dos bombeiros de Clearwater. O piloto comunicou uma falha no motor como causa do incidente.

O chefe dos bombeiros também mencionou que pelo menos quatro casas foram danificadas no parque de trailers. Testemunhas relataram ter ouvido uma explosão no local, imediatamente acionando os bombeiros, que conseguiram controlar o incêndio.