Aves são achadas dentro de caixas de leite em pet shop

O responsável pelo local foi multado em mais de R$ 1 milhão

Filhotes de jabutis e mais de 100 aves, entre elas de espécies exóticas, foram apreendidos após serem encontrados em um pet shop com sinais de maus-tratos, no Jardim Ângela, capital paulista, neste domingo (25).

De acordo com a Polícia Ambiental, uma equipe foi informada de que havia comercialização irregular de aves e répteis. No local, os policiais encontraram algumas aves dentro de caixas de leite e outras em gaiolas com número superior ao suportado.

As espécies exóticas Agaponis, Red Rumped e Pintassilgo Europeu, espécie comum na Europa, também foram localizadas no estabelecimento.

Além disso, foram encontrados filhotes de jabutis no interior das gaiolas junto das aves, que estavam em estado de recente captura e com ferimentos.

O responsável foi autuado por ter “em depósito espécie de fauna nativa”, “por introduzir espécie de fauna exótica no território do estado de São Paulo” e por “praticar atos de maus-tratos a animais”.

Ainda conforme a polícia, os animais foram recolhidos para a base da Polícia Ambiental e serão encaminhados para o CrasPet no Parque Ecológico do Tietê.