Autoridades registram novas manchas de óleo no litoral cearense

Sem saber o que tem provocado o fenômeno, pesquisadores já descartaram hipóteses de resquícios do desastre ambiental de 2019, além de qualquer relação com a erupção do vulcão em Tonga

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) registrou manchas de óleo em 33 praias de municípios costeiros do Ceará neste ano.

Sem saber o que tem provocado o fenômeno, pesquisadores já descartaram hipóteses de resquícios do desastre ambiental de 2019, além de qualquer relação com a erupção do vulcão em Tonga.

A Sema reuniu com a Marinha e o Ibama, além de pesquisadores para realizarem a observação das praias que apresentem vestígios oleosos.

Até o momento, as manchas de óleo apareceram em praias de nove dos 20 municípios cearenses que têm contato com o mar. Os primeiros vestígios foram vistos na Praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no dia 25 de janeiro. Após o registro, foram confirmados vestígios em toda a extensão do litoral leste do Ceará, com exceção do município de Icapuí.

Na terça-feira (8), houve a primeira aparição na porção oeste da capital, na praia de Cumbuco, em Caucaia.

Nesta quarta-feira (9), a Sema confirmou vestígios oleosos nas praias da Leste Oeste, em Fortaleza; Taíba, em São Gonçalo do Amarante; além das praias de Quebra Mar, Pau Enfincado e Vapor, em Paracuru.

Veja quais praias e municípios já têm registro de manchas de óleo:

Litoral Leste

Aracati – Cumbe, Canoa Quebrada, Majorlândia, Quixaba e Lagoa do Mato;

Fortim – Praia Canoé e Praia do Forte;

Beberibe – Praia do Parajuru e Prainha do Canto Verde;

Cascavel – Barra Nova, Barra Velha, Águas Belas e Caponga;

Fortaleza e Região Metropolitana

Aquiraz – Porto das Dunas, Japão, Prainha, Marambaia, Praia Bela, Praia do Presídio, Praia do Iguape, Praia do Barro Preto e Praia do Batoque;

Fortaleza – Praia da Abreulândia, Sabiaguaba, Praia do Futuro e Praia da Leste Oeste;

Caucaia – Praia do Cumbuco;

São Gonçalo do Amarante – Praia da Taiba, Pecém e Barramar;

Litoral oeste

Paracuru – Praia do Quebra Mar, Praia Pau Enfincado e Praia do Vapor.