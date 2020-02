Autoridades encontram uma fossa clandestina com 24 corpos no México

PUBLICIDADE 

Uma fossa clandestina com 24 corpos foi encontrada por autoridades mexicanas em uma propriedade no município de Coeneo, no estado de Michoacán, um dos mais atingidos pela violência ligada ao crime organizado.

“Na área verde e a céu aberto, havia vários pontos de terra removida, que ao serem inspecionados, foram localizados um total de 24 cadáveres em estado de decomposição, vários deles desmembrados”, disse um comunicado difundido nesta quinta-feira.

O Ministério Público disse que a idade das vítimas oscila entre 20 e 40 anos e que entre elas há cinco mulheres.

Acrescentou que o “MP especializado em Busca de Pessoas Desaparecidas foi instruído a detectar as coincidências com possíveis vítimas das quais se tenha denúncia”.

Michoacán é uma das regiões mais afetadas do México pela violência gerada por gangues criminosas dedicadas ao narcotráfico e a outros crimes.