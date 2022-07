Autores de roubo a sorveteria são presos em Ceilândia

Na tarde deste domingo, 03, 4 homens foram presos por roubo após serem flagrados cometendo o crime em uma sorveteria em Ceilândia

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) receberam a informação de que os homens haviam rendido os funcionários e levado os celulares das vítimas e o dinheiro do caixa da sorveteria.

O Gtop 30 conseguiu encontrar os suspeitos na QNN 01, após análise das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento.

Os homens foram abordados e com um deles estavam 5 celulares, R$ 60,00, uma arma de fabricação caseira e um simulacro de pistola, que foram utilizados para cometer o crime.

Um dos abordados confirmou o roubo ao estabelecimento e todos foram apresentados na 15ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante.