Média Estadão Dados: Lula tem 46% e Bolsonaro 30% das intenções de voto a 90 dias do 1º turno

A 90 dias do primeiro turno das eleições de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o preferido de 46% dos brasileiros para ocupar o Palácio do Planalto, à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 30% das intenções de voto. Os índices são medidos pelo Estadão Dados com base na média entre as pesquisas mais recentes de 14 empresas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O pleito está marcado para o dia 2 de outubro, domingo, em todo o Brasil.

Em relação a dez dias antes, Lula oscilou um ponto percentual para baixo, dentro da margem de erro. Bolsonaro mantém o mesmo número. Os demais pré-candidatos à Presidência registram estabilidade em quantidade de prováveis eleitores nas sondagens. Ciro Gomes (PDT) é o terceiro colocado, com 8%, seguido por André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB), empatados com 2% cada um no quarto lugar.

Os outros nomes lançados, até o momento, na pré-campanha pelo Planalto alcançam no máximo 1% das intenções de voto. São eles: General Santos Cruz (Podemos), José Maria Eymael (PSC), Leonardo Péricles (UP), Luciano Bivar (União Brasil), Luiz Felipe d’Avila (Novo), Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU). Os levantamentos são estimulados, ou seja: os eleitores recebem a lista dos presidenciáveis e respondem, presencialmente ou por telefone, em quem votariam se as eleições fossem hoje.

Se descontados os brasileiros que estão indecisos ou afirmam que votariam em branco ou nulo, Lula tem 53% e Bolsonaro, 34% do total das intenções de voto. Portanto, o ex-presidente e pré-candidato do PT seria eleito em primeiro turno se o pleito fosse realizado nesta segunda-feira, 4 de julho, de acordo com a Média Estadão Dados.

Ciro Gomes ficaria com 9% do total, enquanto Janones e Simone teriam 2% dos votos válidos no primeiro turno, seguidos pelos demais presidenciáveis. Haverá segundo turno para presidente, pela regra eleitoral, se o primeiro colocado não alcançar mais de 50%. A data prevista para eventual 2º turno é o dia 30 de outubro.

Os nomes já anunciados pelos partidos são definidos pela Justiça Eleitoral como pré-candidatos, já que a campanha eleitoral começa oficialmente apenas em agosto, após a homologação das candidaturas. As convenções partidárias, permitidas só entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, irão deliberar sobre a escolha dos candidatos e coligações. Até lá, os nomes ainda poderão mudar.

Em redes de televisão e rádio abertas, os eleitores vêm sendo expostos, até o momento, às propagandas dos partidos em intervalos comerciais e inserções. O tempo de cada candidato no horário eleitoral gratuito em rede nacional será definido até 12 de agosto de 2022, prazo final para publicação pelo TSE do cálculo – com base na representatividade de cada coligação no Congresso Nacional.

Assim, os candidatos poderão realizar comícios, divulgar seus números nas urnas, distribuir panfletos e publicar material de propaganda na internet. O nome eleito para a Presidência, assim como os candidatos vencedores nas disputas para governador nos Estados, será diplomado pela Justiça Eleitoral até 19 de dezembro de 2022. O pleito do dia 2 de outubro também define um senador em cada Unidade da Federação e a redefinição de todos os deputados federais e estaduais no País.

