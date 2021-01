Autora de varal solidário, costureira morre de Covid-19

PUBLICIDADE

Maria Ruiz Vertuan, 72 anos, a criadora do varal solidário feito com máscaras, faleceu na última terça-feira (26), em decorrência da Covid-19. A idosa utilizava a costura como uma maneira de amenizar os sintomas causados pela depressão, além de oferecer equipamentos de proteção para pessoas que tem condições financeiras de comprar as peças. As informações são do G1.

De acordo com o filho da idosa, Carlos Roberto Vertuan, 46 anos, a doença evoluiu rapidamente no organismo da costureira, o que a levou a falecer uma semana após apresentar os primeiros sintomas da Covid-19.

Ele conta que, no último dia 20, a mãe começou a se queixar de um mal-estar. A idosa, então, foi encaminhada para uma unidade de saúde. Além disso, Carlos Vertuan afirma que Maria Ruiz retornou ao hospital no dia 23, após sentir falta de ar. Na segunda internação, a costureira precisou do auxílio de um respirador.

A idosa foi enterrada no mesmo dia da confirmação do óbito, sem velório, no cemitério municipal de Pederneiras (SP).