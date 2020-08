Atriz revela que sua avó a assistia sendo abusada sexualmente

PUBLICIDADE

Em entrevista para o jornal New York Post, a atriz Melody Thomas Scott, de 64 anos, revelou que na infância foi abusada sexualmente com o consentimento da sua avó, que tinha a sua guarda. A artista decidiu colocar a difícil experiência em sua autobiografia ‘Always Young and Restless’.

“Lembro quando comecei, aos 4 anos, e já sabia que aquilo era errado. A minha avó estava sentada a 1,5 m, eu olhava para ela com os meus olhos repletos de dúvidas. ‘Você está vendo isso? Você não vai fazer nada?’. E ela nunca fez nada”, conta a atriz no livro.

“Eu não estava pronta para isso antes dela morrer e continuo sem saber se ainda estou, porque ela foi uma cúmplice daquilo e isso é maligno. Você não pode deixar isso acontecer com uma criancinha”, desabafou nas páginas.

Melody Thomas revelou ainda que a avó sofria com problemas psicológicos. “Acredito que ela seria diagnosticada com transtorno bipolar, além de outras coisas. Ela acreditava que valia qualquer coisa em busca do sucesso, para ela era tudo perfeitamente aceitável”, concluiu.

