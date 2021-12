Atriz é presa após postar foto nua com filho

Após a polêmica, a artista apagou a imagem e publicou um vídeo de desculpas

Conhecida como Akuapem Poloo, a atriz ganense Rosemond Brown foi preso após posar nua ao lado do filho. As fotos foram compartilhadas nas redes sociais para comemorar os 7 anos da criança.

As fotos foram compartilhadas em junho de 2020. Após 4 meses de um longo processo a prisão serviu como uma punição “para dar exemplo”.

Na foto, a atriz aparece de lado, com os seios escondidos pelo cabelo. Ela segura as mãos do filho, que está de cueca. Após a polêmica, a artista apagou a imagem e publicou um vídeo de desculpas.

Conforme a juíza Christiana Cann, Poloo cometeu crime de postagem de materiais obscenos, violência doméstica e a ameaça à privacidade e à integridade de outras pessoas.

A atriz chegou a ser condenada em abril por determinação da juíza, mas recorreu da sentença. Na última quarta-feira (1º/12), Poloo foi derrotada novamente após a juíza Ruby Aryeetey manter a decisão da magistrada passada.

A pena é de 3 meses. O filho de 7 anos ficará sob os cuidados da também atriz ganense Tracey Boakye