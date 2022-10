Atirador invade restaurante e mata dois em Praia Grande-SP

O criminoso de 35 anos era um fugitivo do sistema prisional. Ele foi preso por homicídio, e em uma ‘saidinha’, não voltou mais

A noite de quarta-feira (14) foi de terror em Praia Grande, litoral de São Paulo. Por volta das 23h, um homem invadiu um restaurante de comida japonesa e atirou contra um rapaz que estava na porta do local e não resistiu. Em seguida, já dentro do estabelecimento, atirou contra clientes e acabou atingindo um deles, que também morreu.

O atirador fugiu do local e invadiu um segundo restaurante, dessa vez, uma pizzaria, fazendo os clientes de refém. Lá, policiais militares o prenderam, levando-o para a Delegacia Sede de Praia Grande.

A primeira vítima, um jovem de 25 anos, era morador de Guarujá e morreu no local. O outro, que levou o tiro já dentro do restaurante, tinha 67 anos e chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Irmã Dulce, mas não resistiu e morreu nesta quinta-feira.

O criminoso tem 35 anos e era um fugitivo do sistema prisional. “Ele foi condenado por homicídio há 14 anos e estava sendo procurado após ter saído da cadeia em uma ‘saidinha’ e não voltar mais”, disse o delegado do caso, Alex do Nascimento.